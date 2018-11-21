Блокадник прокомментировал слова сенатора Лаховой о пользе недоедания

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 ноя — РИА Новости. Глава региональной общественной организации "Ленинградский союз Дети блокады-900" Владимир Галактионов считает отчасти верным предположение сенатора Екатерины Лаховой о том, что ясный ум ветеранов Великой Отечественной войны может быть следствием пережитых ими стрессов, в том числе недоедания. Но это, по его словам, не значит, что государство может оставлять людей старшего возраста в стесненных условиях.

В пятницу на портале Regions.ru появился комментарий Лаховой по истории с саратовским депутатом-коммунистом Николаем Бондаренко, решившим питаться на прожиточный минимум в 3,5 тысячи рублей. Сенатор от Брянской области согласилась, что "питаться на 3,5 тысячи рублей трудно", а затем добавила, что "всё время думает о тех, кто прошел войну". По ее словам, "люди… пережили ужасы и голод… выживали, как могли, и при этом, пройдя столько всего, какие они разумные, какая голова у них светлая — может, как раз стрессы и лишения тому причиной". Слова сенатора вызвали широкий резонанс.

"В принципе, это отчасти верно. Мои родственники, которые находились в Ленинграде все 900 дней блокады, выжили. (При этом) и мама, и бабушка прожили до 90 лет, не употребляя никаких лекарств и довольствуясь малым… Экстремальные условия могут закалять людей", — сказал Галактионов РИА Новости.

"Однако это не значит, что теперь можно паразитировать и говорить (об уровне жизни людей, переживших лишения в годы Великой Отечественной войны — ред.), что они закалены, им и этого хватит", — добавил он. По мнению Галактионова, государство не должно допускать того, чтобы ветераны войны и блокадники, в частности, к старости оказывались в стесненных жизненных условиях.

Галактионов добавил также, что предположения, подобные тем, что высказала Лахова, не сопровождаются практическим опытом тех, кто их высказывает. "Я бы не возражал, чтобы их самих в такие условия (сопоставимые с условиями жизни ветеранов войны — ред.) поместить", — отметил он.

Общественная организация "Ленинградский союз Дети блокады-900" объединяет участников войны, тружеников тыла, тружеников и жителей блокадного Ленинграда, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, репрессированных граждан, ветеранов труда, Вооруженных сил, воинов-интернационалистов, пенсионеров и инвалидов.