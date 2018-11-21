Блокадник прокомментировал слова сенатора Лаховой о пользе недоедания

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 ноя — РИА Новости. Глава региональной общественной организации "Ленинградский союз Дети блокады-900" Владимир Галактионов считает отчасти верным предположение сенатора Екатерины Лаховой о том, что ясный ум ветеранов Великой Отечественной войны может быть следствием пережитых ими стрессов, в том числе недоедания. Но это, по его словам, не значит, что государство может оставлять людей старшего возраста в стесненных условиях.
"В принципе, это отчасти верно. Мои родственники, которые находились в Ленинграде все 900 дней блокады, выжили. (При этом) и мама, и бабушка прожили до 90 лет, не употребляя никаких лекарств и довольствуясь малым… Экстремальные условия могут закалять людей", — сказал Галактионов РИА Новости.
"Однако это не значит, что теперь можно паразитировать и говорить (об уровне жизни людей, переживших лишения в годы Великой Отечественной войны — ред.), что они закалены, им и этого хватит", — добавил он. По мнению Галактионова, государство не должно допускать того, чтобы ветераны войны и блокадники, в частности, к старости оказывались в стесненных жизненных условиях.
Общественная организация "Ленинградский союз Дети блокады-900" объединяет участников войны, тружеников тыла, тружеников и жителей блокадного Ленинграда, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, репрессированных граждан, ветеранов труда, Вооруженных сил, воинов-интернационалистов, пенсионеров и инвалидов.