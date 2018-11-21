В Совфеде заступились за сенатора, заявившую о пользе голода

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Слова сенатора Екатерины Лаховой, прокомментировавшей во вторник размер потребительской корзины, были вырваны из контекста, сама она всегда выступала за развитие именно социального государства, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по региональной политике Олег Мельниченко.

Лахова является членом этого комитета.

В пятницу на портале Regions.ru появился комментарий Лаховой по истории с депутатом Саратовской областной думы от КПРФ Николаем Бондаренко, решившим питаться на прожиточный минимум в 3,5 тысячи рублей. Сенатор от Брянской области согласилась, что "питаться на 3,5 тысячи рублей трудно", а затем добавила, что "все время думает о тех, кто прошел войну". По ее словам, "люди… пережили ужасы и голод… выживали, как могли, и при этом, пройдя столько всего, какие они разумные, какая голова у них светлая — может, как раз стрессы и лишения тому причиной".

Слова сенатора вызвали широкий резонанс. Пресс-служба ЦК партии "Коммунисты России" сообщила в среду, что руководство партии обратилось к спикеру Совфеда Валентине Матвиенко с призывом инициировать процесс лишения Лаховой полномочий сенатора.

"Я читал первоначальный текст с точной цитатой Екатерины Филипповны. Все, что потом появилось в СМИ, не соответствует действительности, поскольку было вырвано из контекста ее высказывания. Журналистам, да и всем другим, надо более ответственно подходить к интерпретации ее заявления и более ответственно относиться к своей работе", — сказал Мельниченко.

Он подчеркнул, что знает Лахову как человека "очень ответственного", много лет ведущего большую работу с детьми, нуждающимися в поддержке семьями, в том числе многодетными.

"Это отзывчивый и готовый всегда прийти на помощь, оказать поддержку нуждающимся человек. Она не раз помогала детям, нуждавшимся в дорогостоящем лечении. Более того, она всегда выступала за развитие в нашей стране именно социального государства. И всегда на нашем комитете она выступает за поддержку малообеспеченных, малоимущих людей", — сказал глава комитета.