Роскачество рассказало, как выбрать красную икру

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Роскачество планирует вновь провести проверку красной икры в России, кроме того, эксперты подготовили рекомендации, на что стоит обратить внимание при выборе этого продукта, говорится в сообщении организации.

"Будут изучены более 50 показателей качества и безопасности самых популярных торговых марок икры, которая реализуется в рознице. В исследование войдет икра кижуча, горбуши, нерки, кеты и радужной форели, изготовленная в Приморском крае, Новосибирской и Ленинградской области, Камчатском крае, на Сахалине, Москве, Московской области и Санкт-Петербурге", — говорится в сообщении.

Первое исследование Роскачество провело в 2016 году; эксперты изучат, как изменилось качество икры с прошлой проверки и дополнят исследование новыми брендами. Эксперты также дали рекомендации, как выбрать красную икру. Роскачество указывает, что лососевую зернистую икру вырабатывают из кеты, горбуши, кижуча, нерки путем обработки раствором поваренной соли, иногда с добавлением антисептиков.

По вкусу и визуальным характеристикам икра разных видов рыб может различаться. "Покупая икру, обращайте внимание на дату производства. Хорошая икра, скорее всего, будет произведена в те месяцы, когда рыба семейства лососевых идет на нерест. Продолжается этот процесс всего несколько месяцев в зависимости от вида рыбы — с середины мая по октябрь-декабрь", — добавляется в сообщении.

"Если на упаковке икры стоит дата, не соответствующая периоду нереста конкретной рыбы, скорее всего, икра приготовлена из замороженных ястыков. Ястык — это тонкая прочная пленка с икрой рыб", — отмечает Роскачество. Банку стоит осмотреть на предмет внешних повреждений. Она не должна быть вздутой, в противном случае это признак наличия в икре недопустимых видов микробов.

"В холодильной камере должен быть градусник — проверьте, при какой температуре хранится икра. Идеальная температура – от минус 4 до минус 6 градусов. Купленную в жестяной таре и открытую икру переложите в другую посуду: в заводской упаковке ее не рекомендуется оставлять по причине окисления металла. Срок хранения открытой банки икры в холодильнике всего одна неделя", — указывает организация.