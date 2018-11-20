В Совфеде раскритиковали инициативу о штрафах для самозанятых россиян

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский считает, что сейчас самое главное стимулировать самозанятых граждан выходить из "серой зоны", платить налоги, а не устраивать против них санкционные мероприятия.

Ранее " Российская газета " сообщила, что депутат Госдумы Сергей Вострецов подготовил поправки в законодательство, согласно которым неработающие россияне должны будут самостоятельно платить за себя все страховые взносы в социальные фонды, за неуплату взносов предлагается их штрафовать.

"Я думаю, вряд ли Госдума поддержит этот законопроект. Мы только еще принимаем норму о включении самозанятых в систему расходов на соцобеспечение, и на первое место нужно поставить мотивацию их выхода из "серой зоны", — сказал Рязанский РИА Новости во вторник.

По его мнению, нужно научиться управлять этим процессом, прогнозировать его.

В то же время, в будущем для граждан, которые нигде не работают и не желают платить за себя взносы, могут встать вопросы, что будет с их пенсией, с больничными листами, с пособиями на детей, сказал законодатель.

Но сейчас нужно провести пилотный проект в четырех регионах по вовлечению самозанятых в систему официального труда и уплаты налогов, заключил парламентарий.