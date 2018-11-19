На автозаводе Ford в Ленобласти началась забастовка

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноя — РИА Новости. Профсоюз рабочих автозавода Ford во Всеволожске Ленинградской области в понедельник объявил о начале забастовки, в свою очередь, в компании Ford Sollers заявили, что завод работает в штатном режиме, с профсоюзом идет диалог.

"Пять человек сейчас присоединились к забастовке, как и было запланировано. Они находятся на территории завода. С каждым днем количество участников планируется увеличивать с целью увеличения давления. Также параллельно работодателю будут передаваться предложения для урегулирования всех трудовых споров", — сообщил РИА Новости председатель профсоюзной организации завода Артем Яшенков.

Как пояснил агентству председатель Межрегионального профсоюза "Рабочая ассоциация" (МПРА) Игорь Темченко, изначально профсоюз выдвигал требования по восьми пунктам. Так, по его словам, руководство завода лишило квалифицированных работников надбавки в размере 7 тысяч рублей. Кроме того, отметил Темченко, работодатель отменил защиту при потере здоровья на производстве. Собеседник агентства также рассказал, что с сентября на заводе введена четырехдневная рабочая неделя, а в декабре предприятие и вовсе не будет работать, в связи с чем рабочим выплатят менее половины зарплаты, 23 тысячи рублей вместо 52.

"Последнее требование, работники говорили о том, что готовы от всего отказаться до мая 2019 года, до окончания коллективного договора, при условии, что работодатель компенсирует потери за декабрь", — сказал Темченко.

В свою очередь представитель пресс-службы компании Ford Sollers сообщил РИА Новости, что с бастующими ведутся переговоры.

"Завод работает в штатном режиме. Мы продолжаем диалог с представителями профсоюза по урегулированию открытых вопросов", — сообщили агентству в пресс-службе.