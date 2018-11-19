МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Законопроект, разрешающий розничную торговлю лекарственными препаратами дистанционным способом, требует серьезного пересмотра, считает уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"В Госдуме есть законопроект, который внесен уже в седьмом созыве, разрешающий розничную торговлю лекарственными препаратами дистанционным способом. Я очень просила бы правительство, законодателей, максимально внимательно отнестись. Это очень опасная зона. Хорошо, что принятый в первом чтении законопроект сегодня не вышел на второе чтение.

"Я лично его не поддерживаю. По крайней мере, его нужно очень серьезно пересмотреть", — сказала Москалькова в ходе VI международного форума "Антиконтрафакт".

Омбудсмен отметила, что не поддерживает этот законопроект, поскольку к ней поступают жалобы о негативных последствиях использования лекарственных средств, приобретенных в интернет-магазинах.

Законопроект, разрешающий продажу безрецептурных препаратов через интернет, был принят в первом чтении в декабре 2017 года, однако после этого работа над ним была приостановлена.

До принятия закона фармацевтические организации могут предлагать потребителям услугу бронирования медикаментов с возможностью забрать заказ в ближайшей аптеке. Объем продаж продукции фармацевтического ассортимента через такие сервисы в 2018 году составит 47,1 миллиарда рублей, прогнозируют в консалтинговой компании IPT Group.