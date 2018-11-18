Адвокат Януковича рассказал подробности о его госпитализации

КИЕВ, 16 ноя – РИА Новости. Бывший президент Украины Виктор Янукович не сможет выступить с последним словом в суде в Киеве из-за госпитализации, заявил в воскресенье его адвокат Александр Горошинский.

"Он не может выступить завтра (в понедельник) в суде, он лежит на больничной койке", — заявил Горошинский. Адвокат отметил, что Янукович получил спортивную травму.

"Виктор Федорович госпитализирован, у него спортивная травма. Он не может самостоятельно передвигаться. Травма на самом деле очень серьезная ноги и позвоночника", — заявил Горошинский.

Ранее в НИИ имени Склифосовского в Москве сообщили, что Янукович был госпитализирован в пятницу, 16 ноября. Он был выписан из института в тот же день.

При этом адвокат сказал, что в понедельник защита Януковича намерена ходатайствовать о допросе экс-главы Украины Минэнерго Украины Эдуарда Ставицкого.

"На заседании 19 ноября мы будем рассматривать вопрос допроса Ставицкого Эдуарда, поскольку он дал важные показания", — заявил Горошинский.

Суд в конце июня 2017 года начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота в 2014 году. По делу о госизмене прокуратура собиралась потребовать в суде для Януковича пожизненного заключения, однако позднее обвинение попросило назначить Януковичу наказание в виде 15 лет лишения свободы. Экс-президент категорически отрицает свою вину.

Ранее председательствующий по делу судья Владислав Девятко заявил, что 19 ноября предоставит Януковичу последнюю возможность выступить в суде с последним словом. По его словам, даже если бывший президент откажется от выступления, суд удалится в совещательную комнату для вынесения вердикта по делу.