КИЕВ, 30 окт – РИА Новости. Оболонский районный суд Киева во вторник завершил стадию судебных прений в деле о госизмене против бывшего президента Украины Виктора Януковича и предоставил ему последнюю возможность 19 ноября выступить с последним словом.

Суд ранее неоднократно предоставлял Януковичу возможность выступить на заседаниях, в том числе по видеосвязи. Янукович заявил, что не может прийти на заседание суда в Киеве, поскольку опасается за свою жизнь. Защита экс-президента настаивает, чтобы киевский суд сделал запрос в РФ на проведение допроса Януковича в рамках международно-правовой помощи.

"Судебные прения объявляются завершенными… Обвиняемому предоставляется последнее слово… Заседание состоится 19 ноября", — сказал председательствующий судья Владислав Девятко на заседании во вторник, трансляцию ведут украинские телеканалы.

По его словам, 19 ноября в 10.00 (11.00 мск) Януковичу будет предоставлена последняя возможность выступить в суде с последним словом. Девятко отметил, что если экс-президент не воспользуется такой возможностью, суд удалится в совещательную комнату для вынесения вердикта.

При этом стадия прений была завершена досрочно, поскольку, по мнению коллегии судей, частный адвокат Александр Байдык в их ходе "регулярно выходил за рамки данного уголовного дела".

Суд в конце июня 2017 года начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота в 2014 году. По делу о госизмене прокуратура собиралась потребовать в суде для Януковича пожизненного заключения, однако позднее обвинение попросило назначить Януковичу наказание в виде 15 лет лишения свободы. Экс-президент категорически отрицает свою вину.