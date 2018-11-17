МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил генеральному директору "Аэрофлот" Виталию Савельеву присвоить одному из самолетов имя музыканта Егора Летова.

"В последние дни в нашей стране разгорается дискуссия относительно вопроса наименования различных воздушных гаваней России именами выдающихся личностей отечественной истории. Самая оживленная дискуссия в эти дни ведется относительно аэропорта города Омск, который часть общественности предлагала назвать в честь выдающегося поэта и музыканта 80-90 годов прошлого века Егора Летова, лидера музыкальной группы "Гражданская оборона", — пишет Милонов в письме, которое находится в распоряжении РИА Новости.

Политик отметил, что по разным причинам, имя Егора Летова не вошло в шорт-лист имен для присвоения омского аэропорта. При этом, по мнению депутата, надо признаться, что "творческое наследие Егора Летова, действительно, рассчитано "не для всех", что, несомненно, не отменяет его значительного вклада в отечественную культуру эпохи позднего Советского Союза и первых лет существования современной Российской Федерации".

Милонов подчеркивает, что стихи и песни Летова стали "символом времени и во многом не потеряли своей художественной актуальности" и сегодня.

"Насколько известно, компания "Аэрофлот" также поддерживает традицию увековечивания имен известных соотечественников — многие самолеты носят личные имена выдающихся деятелей культуры, спорта и искусства России и СССР. В данной связи, учитывая огромную общественную поддержку и интерес к личности и творчеству Егора Летова, прошу Вас рассмотреть вопрос о присвоении одному из самолетов парка компании "Аэрофлот" имени этого выдающегося артиста", — заключил он.