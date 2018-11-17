ПодкастыРадиоSputnik
Подкасты
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

Милонов предложил "Аэрофлоту" присвоить имя Летова одному из самолетов

232210
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкВиталий Милонов. Архивное фотоВиталий Милонов. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил генеральному директору "Аэрофлот" Виталию Савельеву присвоить одному из самолетов имя музыканта Егора Летова.

Министр культуры РФ Владимир Мединский. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Мединский заявил, что власти не влияют на проект "Великие имена России"

"В последние дни в нашей стране разгорается дискуссия относительно вопроса наименования различных воздушных гаваней России именами выдающихся личностей отечественной истории. Самая оживленная дискуссия в эти дни ведется относительно аэропорта города Омск, который часть общественности предлагала назвать в честь выдающегося поэта и музыканта 80-90 годов прошлого века Егора Летова, лидера музыкальной группы "Гражданская оборона", — пишет Милонов в письме, которое находится в распоряжении РИА Новости.

Политик отметил, что по разным причинам, имя Егора Летова не вошло в шорт-лист имен для присвоения омского аэропорта. При этом, по мнению депутата, надо признаться, что "творческое наследие Егора Летова, действительно, рассчитано "не для всех", что, несомненно, не отменяет его значительного вклада в отечественную культуру эпохи позднего Советского Союза и первых лет существования современной Российской Федерации".

Пассажиры в аэропорту Домодедово. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Голосование конкурса "Великие имена России" пройдет с 12 по 30 ноября

Милонов подчеркивает, что стихи и песни Летова стали "символом времени и во многом не потеряли своей художественной актуальности" и сегодня.

"Насколько известно, компания "Аэрофлот" также поддерживает традицию увековечивания имен известных соотечественников — многие самолеты носят личные имена выдающихся деятелей культуры, спорта и искусства России и СССР. В данной связи, учитывая огромную общественную поддержку и интерес к личности и творчеству Егора Летова, прошу Вас рассмотреть вопрос о присвоении одному из самолетов парка компании "Аэрофлот" имени этого выдающегося артиста", — заключил он.

Комментировать
Общество
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
Комментировать
Serge Lofty
Честно говоря, только прочитав эту статью, я нашел песни Егора в нете и послушал. Да, они мне понравились. Однако, многие из моих друзей (тех, которым более 40 лет) никогда его не слышали и не знают кто это. Уверен, что есть музыканты рок направления, которые внесли значительно больший вклад. Например - Цой, Тальков, Башлачев.
11:29
17.11.2018
ОтветитьНе отвечать
sklad223zhest
Егор Летов (как его соратник Костя Рябинин) один из немногих, чьи стихи можно читать больше одного раза.
11:12
17.11.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена