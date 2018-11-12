Мединский прокомментировал инициативу дать аэропорту в Омске имя Летова

НОВОСИБИРСК, 12 ноя – РИА Новости. Решения о присвоении аэропортам имен великих российских деятелей должны быть объединяющими общество, а не провоцирующими споры как в случае с инициативой общественников Омска, предложивших назвать аэропорт именем музыканта Егора Летова, считает министр культуры РФ Владимир Мединский.
На сайте правительства Омской области в понедельник появилась информация о том, что, по результатам социологических исследований ВЦИОМ, в финальную тройку имен для Омского аэропорта вошли имена Дмитрия Карбышева, Андрея Туполева и Михаила Ульянова. Имени Егора Летова в финальной тройке не оказалось, хотя в регионе общественники развернули активную кампанию в его поддержку.
Имена, которые в итоге выберут россияне в ходе проекта "Великие имена России", дополнят официальные наименования более 40 российских аэропортов международного и федерального значения с совокупным пассажиропотоком более 170 миллионов человек. Конкурс стартовал 11 октября. Итоговые результаты будут озвучены 5 декабря 2018 года. Инициаторами проекта выступили Общественная палата РФ, Общество русской словесности, Российское историческое общество, Русское географическое общество и Российское военно-историческое общество.
В омском правительстве отметили, что имя авиаконструктора Андрея Туполева попало в шорт-лист сразу пяти аэропортов. По условиям конкурса его имя будет присвоено аэропорту в том регионе, где он получит наибольшую поддержку в процентном отношении от количества проголосовавших.