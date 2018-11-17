Владимир Путин проверил наличие лекарств в петербургской аптеке

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Владимир Путин в ходе поездки в Санкт-Петербург после совещания по проблемам лекарственного обеспечения посетил аптеку с целью убедиться в наличии там жизненно необходимых препаратов.
Президент зашел в помещение в сопровождении главы Минздрава Вероники Скворцовой и и.о. губернатора Петербурга Александром Бегловым. Глава государства рассказал дежурному провизору, которая в это время обслуживала посетительницу, что они ехали с совещания и он предложил сделать остановку.
После этого президент попросил пригласить заведующую аптекой.
Заведующая Ольга Новикова заверила, что жизненно важные лекарства, о которых спросил Путин, всегда имеются в наличии, осуществляется постоянный мониторинг.
Когда ты зашел в аптеку купить лекарства и ничего тебя не остановит. Даже появление Путина pic.twitter.com/iqens2ksPu— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 16 ноября 2018 г.
Также она сообщила, что ее аптека пользуется популярностью местных жителей, в ней одни из самых низких в Петербурге цен.
Пока Путин был в аптеке, у входа в заведение собрались прохожие, которых привлек президентский кортеж.
"Мы думали, вы приболели", — пошутил, обратившись к Путину, молодой человек. "Нет, слава Богу!" — рассмеялся президент, пожелав всем собравшимся здоровья.
Путина на выходе из аптеки встретили петербуржцы. — Мы думали, Вы приболели. — Слава Богу, нет. И вам желаю здоровья pic.twitter.com/KiBxW9olmG— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 16 ноября 2018 г.