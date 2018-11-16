Путин побывал в петербургской аптеке

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин, который провел совещание по проблемам лекарственного обеспечения, заехал в аптеку в Пушкине. Глава государства объяснил, что хотел удостовериться в наличии необходимого набора лекарств по доступным ценам в свободной продаже.
Путин в сопровождении министра здравоохранения Вероники Скворцовой и исполняющего обязанности губернатора Петербурга Александра Беглова зашел в аптеку на Железнодорожной улице. "Мы ехали с совещания, я предложил остановиться", — объяснил президент дежурному провизору, которая в этот момент обслуживала покупательницу. Глава государства попросил пригласить заведующую аптекой, чтобы узнать, есть ли в наличии препараты первой необходимости.
Заведующая Ольга Новикова сообщила, что ведется постоянный мониторинг наличия препаратов из перечня жизненно важных и необходимых лекарств, поэтому они постоянно присутствуют на прилавке. Новикова также рассказала, что аптека позиционирует себя как одна из самых дешевых по Петербургу и поэтому пользуется популярностью у местных жителей.
У выхода из аптеки президента встретила группа местных жителей, внимание которых привлек остановившийся кортеж главы государства. "Мы думали, вы приболели", — пошутил молодой человек, обращаясь к Путину. "Нет, слава Богу!" — рассмеялся президент, пожелав здоровья всем собравшимся. Он поинтересовался у них, устраивает ли людей ассортимент лекарств и их цены. Местные жители заверили, что аптека хорошая.