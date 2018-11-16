Путин осмотрел новое предприятие ведущего производителя инсулинов в России

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноя — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу в Петербурге осмотрел новое предприятие компании "Герофарм" — крупного отечественного производителя биотехнологических препаратов.
Президент поинтересовался происхождением оборудования и субстанций, используемых на предприятиях "Герофарма". Родионов рассказал, что на предприятии в Пушкинском районе Петербурга оборудование установлено зарубежное, но все технологии производства препаратов на нем разработаны отечественными учеными и технологами.
Путин осмотрел лаборатории предприятия, ознакомился с проводимыми там химическими процессами. Глава компании подчеркнул, что "все эти процессы разработаны и поддерживаются отечественными специалистами, в том числе генетиками".
В планах "Герофарма", отметил Родионов, не только полное обеспечение отечественного рынка, но и экспорт в Европу, Латинскую Америку, Юго-Восточную Азию. По его словам, предприятие сталкивается с рядом сложностей, связанных с отсутствием на отечественных рынках необходимых "корпусов" для расфасовки препаратов, но выразил надежду, что во взаимодействии с профильными ведомствами эта проблема будет решена, чтобы обеспечить бесперебойную поставку на рынок препаратов инсулина.
Компания "Герофарм" — ведущий российский производитель инсулинов, на ее долю приходится 25% выпускаемых в РФ генно-инженерных инсулинов человека. Все стадии производства инсулинов компания осуществляет на собственных мощностях в России. На новом производстве "Герофарма" в Петербурге будут выпускаться фармацевтические субстанции для инсулина. Мощность линий составит 1000 килограммов субстанций в год, что позволит полностью покрыть потребности страны в препаратах для диабетиков, а также развивать экспорт. Предприятие построено с учетом лучшего мирового опыта промышленной и экологической безопасности. Объем инвестиций в строительство завода составил свыше 3,3 миллиарда рублей.
Гендиректор "Герофарма" 40-летний Петр Родионов, который возглавляет компанию уже 17 лет, является руководителем секции "Медицина и фармацевтика" в совете при правительстве России по вопросам попечительства в соцсфере.