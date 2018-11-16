Путин осмотрел новое предприятие ведущего производителя инсулинов в России

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноя — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу в Петербурге осмотрел новое предприятие компании "Герофарм" — крупного отечественного производителя биотехнологических препаратов.

Гендиректор компании Петр Родионов отметил, что новый завод "Герофарма" позволяет производить все известные субстанции инсулина. Глава государства со своей стороны рассказал, что отмечавшийся 14 ноября международный День борьбы с диабетом стал одним из поводов для его приезда на это производство.

Президент поинтересовался происхождением оборудования и субстанций, используемых на предприятиях "Герофарма". Родионов рассказал, что на предприятии в Пушкинском районе Петербурга оборудование установлено зарубежное, но все технологии производства препаратов на нем разработаны отечественными учеными и технологами.

Путин осмотрел лаборатории предприятия, ознакомился с проводимыми там химическими процессами. Глава компании подчеркнул, что "все эти процессы разработаны и поддерживаются отечественными специалистами, в том числе генетиками".

В планах "Герофарма", отметил Родионов, не только полное обеспечение отечественного рынка, но и экспорт в Европу, Латинскую Америку, Юго-Восточную Азию. По его словам, предприятие сталкивается с рядом сложностей, связанных с отсутствием на отечественных рынках необходимых "корпусов" для расфасовки препаратов, но выразил надежду, что во взаимодействии с профильными ведомствами эта проблема будет решена, чтобы обеспечить бесперебойную поставку на рынок препаратов инсулина.

Осмотрев предприятие, президент отправился на совещание, посвященное лекарственному обеспечению россиян.

Компания "Герофарм" — ведущий российский производитель инсулинов, на ее долю приходится 25% выпускаемых в РФ генно-инженерных инсулинов человека. Все стадии производства инсулинов компания осуществляет на собственных мощностях в России. На новом производстве "Герофарма" в Петербурге будут выпускаться фармацевтические субстанции для инсулина. Мощность линий составит 1000 килограммов субстанций в год, что позволит полностью покрыть потребности страны в препаратах для диабетиков, а также развивать экспорт. Предприятие построено с учетом лучшего мирового опыта промышленной и экологической безопасности. Объем инвестиций в строительство завода составил свыше 3,3 миллиарда рублей.

Гендиректор "Герофарма" 40-летний Петр Родионов, который возглавляет компанию уже 17 лет, является руководителем секции "Медицина и фармацевтика" в совете при правительстве России по вопросам попечительства в соцсфере.