Умерла жена первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева

КАЗАНЬ, 16 ноя — РИА Новости. Супруга первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева скончалась в пятницу, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы президента Татарстана Эдуард Хайруллин.

"На 80-м году жизни скончалась Сакина Шакировна Шаймиева. Президент Татарстана Рустам Минниханов выразил глубокое соболезнование в связи с кончиной", — сказал Хайруллин.

Сакина Шаймиева родилась в 1939 году в Казани. В 1958 году она окончила Казанский кооперативный техникум, работала в Калининском (сейчас Актанышский) районе республики, где познакомилась с Минтимером Шаймиевым. В 1961 году они поженились. Чета Шаймиевых воспитала двух сыновей.

В 2007 году была издана ее книга "В тени Минтимера". Дополненное издание вышло в апреле 2016 года, книга вызвала огромный интерес у читателей. В ней Сакина Шаймиева рассуждала о жизни с политиком и о том, как Минтимером Шаймиевым было принято решение оставить высокий пост, о деятельности фонда "Возрождение" под его руководством.