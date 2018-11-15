В Ивановской области создадут Совет молодых ученых

ИВАНОВО, 15 ноя — РИА Новости. Представители науки, а также промышленности и бизнеса войдут в создаваемый в Ивановской области Совет молодых ученых, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.

Деятельность Совета молодых ученых будет направлена на разработку предложений по реализации инновационных научно-исследовательских проектов, взаимодействие с научно-исследовательскими организациями и инновационно-активными предприятиями, создание условий для профессионального роста молодых ученых.

С инициативой создать такой Совет к губернатору Ивановской области Станиславу Воскресенскому обратились молодые ученые Ивановского государственного химико-технологического университета. Глава региона поддержал инициативу и поручил руководству вузов области направить свои предложения по формированию состава совета, сказал собеседник агентства.

"Ребята предложили создать совет, где будут представлены и молодые ученые и бизнес, и была бы площадка для диалога", — процитировали в пресс-службе слова Воскресенского.

В Ивановской области работает семь государственных образовательных организаций высшего образования, шесть филиалов вузов и два научно-исследовательских института. В настоящее время в вузах региона обучается более 31 тысячи студентов по 72 образовательным программам бакалавриата, девяти образовательным программам специалитета, 36 образовательным программам магистратуры.

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