В Совфеде предложили заменить чипсы в школах полезными сухофруктами

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Вместо чипсов и сладких батончиков в школах можно предлагать детям полезные и вкусные сухофрукты, считает замглавы комитета Совфеда по науке и образованию Игорь Морозов.

Ранее в Госдуме предложили запретить продажу в школах сладкой газировки и различных сладостей.

"Я не могу сказать, что это правильно — полностью отказаться от сладкого. Когда я учился в школе, мы покупали и лимонад, и пирожки с повидлом на перемене, предлагались к продаже и конфеты", — сказал Морозов РИА Новости в четверг.

Вместе с тем сенатор уверен: "Все, что наносит вред детскому организму, нужно запретить".

По его словам, сладкие батончики и чипсы, например, можно заменить на сухофрукты. "У нас есть продукция из стран СНГ, вкусная, полезная, нужно развивать это направление", — считает Морозов