В Управделами президента рассказали о меню в столовых Госдумы и Совфеда

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Управление делами президента объяснило цены в столовых Госдумы и Совета Федерации, отметив, что они снизились после перехода на закупки у отечественных производителей и оптимизации.
Кроме того, добавила Крылова, используется и продукция собственного производства, например молочная.
Ранее депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн опубликовал фотографию меню из столовой нижней палаты парламента. На фото видно, что стоимость блюд варьируется в пределах 200 рублей. Например, порция плова с индейкой стоит 171 рубль, борщ обойдется в 88 рублей, закуска из свежих помидоров — 39 рублей, а стакан компота — 28.
В комментарии Пятому каналу Хинштейн объяснил, что таким образом хотел развеять миф о "копеечных" блюдах для народных избранников.