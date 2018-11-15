В Госдуме предложили запретить продажу газировки и сладостей в школах

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев (ЛДПР) предложил правительству запретить в образовательных учреждениях продажу газированных напитков и продуктов с повышенным содержанием сахара.

Соответствующее обращение депутата на имя премьер-министра Дмитрия Медведева имеется в распоряжении РИА Новости.

"Прошу вас, уважаемый Дмитрий Анатольевич, рассмотреть возможность полного запрета в образовательных учреждениях продажу несовершеннолетним не только сладких газированных напитков, но и пищевых продуктов с высоким содержанием сахара, а также обязать производителей продуктов указывать на упаковке допустимую для детей суточную норму потребления сахара", — говорится в письме Свищева.

Депутат в своем обращении также выразил уверенность в том, что профилактика заболеваний в детском возрасте, во время которого формируется иммунитет человека, будет способствовать укреплению здоровья нации.

Депутат также одобрил планы ввести акцизы на сладкие газированные напитки. "Безусловно, указанная мера окажет положительный эффект на профилактику заболеваний, связанных с ожирением, но одновременно в том случае, если получаемые от акцизных сборов средства будут направляться как раз на борьбу с этим недугом", — отмечается в обращении Свищева.

Ранее газета "Известия" сообщила, что Минздрав России поддержал предложение экспертного совета при правительстве ввести акциз в размере не менее 20% на подслащенные газированные напитки. По данным издания, соответствующая инициатива содержалась в отзыве экспертного совета при правительстве России на федеральный проект "Укрепление общественного здоровья". Газета отмечает, что если налог будет введен, один литр газировки в среднем подорожает с 65 до 78 рублей.