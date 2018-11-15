В Госдуме предложили запретить продажу газировки и сладостей в школах

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев (ЛДПР) предложил правительству запретить в образовательных учреждениях продажу газированных напитков и продуктов с повышенным содержанием сахара.
Соответствующее обращение депутата на имя премьер-министра Дмитрия Медведева имеется в распоряжении РИА Новости.
"Прошу вас, уважаемый Дмитрий Анатольевич, рассмотреть возможность полного запрета в образовательных учреждениях продажу несовершеннолетним не только сладких газированных напитков, но и пищевых продуктов с высоким содержанием сахара, а также обязать производителей продуктов указывать на упаковке допустимую для детей суточную норму потребления сахара", — говорится в письме Свищева.
Депутат в своем обращении также выразил уверенность в том, что профилактика заболеваний в детском возрасте, во время которого формируется иммунитет человека, будет способствовать укреплению здоровья нации.
Ранее газета "Известия" сообщила, что Минздрав России поддержал предложение экспертного совета при правительстве ввести акциз в размере не менее 20% на подслащенные газированные напитки. По данным издания, соответствующая инициатива содержалась в отзыве экспертного совета при правительстве России на федеральный проект "Укрепление общественного здоровья". Газета отмечает, что если налог будет введен, один литр газировки в среднем подорожает с 65 до 78 рублей.