МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Сладкие газированные напитки в России могут обложить акцизами, соответствующее предложение, как пишут "Известия", выдвинул экспертный совет при правительстве в отзыве на федеральный проект "Укрепление общественного здоровья".

Проект, который входит в нацпроект "Демография", направлен на снижение потребления сахара населением. Согласно оценке авторов инициативы, нововведение мотивирует граждан переходить на здоровое питание.

Как сообщают "Известия", минимальный размер акциза на газированные напитки в случае его введения составит 20% от розничных цен на продукт, на данный момент подобным налогом облагается алкогольная продукция и этиловый спирт.

Идея о введении акцизов на так называемые "вредные" товары на протяжении долгого времени обсуждается различными ведомствами. Так, в конце 2015 года законопроект о введении акцизов на газировку и картофельные чипсы в парламент внес депутат "Справедливой России" Олег Михеев. Тогда правительство не поддержало законопроект.

В начале 2016 года власти начали обсуждать вопрос введения акцизов на пальмовое масло и некоторые продукты с высоким содержанием жиров и сахара.

Предполагалось, что такая мера, с одной стороны, снизит потребление россиянами вредных продуктов, с другой — пополнит бюджет доходами от акцизов. Однако до сих пор инициатива находилась на стадии обсуждения.

В апреле этого года Минздрав выступил за установление акцизов на сладкие напитки с высоким содержанием добавленных простых сахаров, такие предложения содержатся в обновленной версии проекта стратегии формирования здорового образа жизни населения до 2025 года.