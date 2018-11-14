Жириновский поддержал идею захоронить Ленина

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский поддержал идею захоронить вождя революции Владимира Ленина и предложил также предать земле прах из Некрополя у Кремлевской стены.

Ранее депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил создать специальную комиссию для решения вопроса о перезахоронении тела Владимира Ленина. По мнению Петрова, вождя революции нужно захоронить в соответствии с завещанием, устроив прощальную траурную процессию к столетию смерти Ленина в 2024 году. При этом депутат отметил важность "соблюдения порядка и традиций", в связи с чем допустил возможность замены тела на точную восковую или резино-полимерную копию.

"Тело Ленина на Красной площади – это, прежде всего, издевательство над ним самим. Его мать умоляла похоронить его. Троцкий, его ближайший соратник, был категорически против выставления тела Ленина напоказ… Пора проявить гуманность, предать земле тело Ильича. Лучшее для этого место – могила его отца в Симбирске (Ульяновске – ред.) или матери в Санкт-Петербурге", — написал Жириновский в своем Telegram-канале.

По его мнению, можно сколько угодно ссылаться на формальное соблюдение правил погребения, но фактически это забальзамированная оболочка трупа человека, которая вот уже почти сто лет лежит на выставке в центре столицы, что противоестественно.

Парламентарий также считает, что должен быть перезахоронен и прах покоящихся в Кремлевской стене, а не только тело Владимира Ленина.

"И речь даже не только о нем, но и в целом о захоронениях в Кремлевской стене. Никто не говорит, что это недостойные люди, но нужно, наконец, придать их прах земле, все должны обрести покой. Ведь на Красной площади постоянно проходят праздники, рядом огромный магазин ГУМ, каток зимой открывают, летом в футбол играют, народные гуляния, ярмарки, люди там смеются, веселятся, получается, все это происходит среди трупов", — заключил депутат.