Работники обанкротившегося меткомбината в Волгограде получили зарплату

ВОЛГОГРАД, 14 ноя — РИА Новости. Работники волгоградского металлургического комбината "Красный Октябрь", признанного банкротом, начали в среду получать заработную плату, сообщил журналистам конкурсный управляющий предприятия Сергей Харченко.

По словам Харченко, помощь в выплате заработной платы оказала администрация Волгоградской области, ранее губернатор заявлял о возможности выделения займа из внебюджетных фондов на эти цели.

"Администрация оперативно отреагировала, и была перечислена денежная сумма, хватило на выплату заработной платы всем работникам предприятия. Мне поступила информация, что денежные средства люди получают на свои карточки", — сообщил Харченко.

Как сообщили РИА Новости в администрации области, внебюджетный займ на выплату зарплаты персонала меткомбината выдал один из некоммерческих институтов развития региона.

"В области есть некоммерческие институты развития, которые регулярно оказывают поддержку предприятиям — это один из таких случаев", — сообщили РИА Новости в ведомстве.

Арбитражный суд Волгоградской области в четверг принял решение о признании меткомбината "Красный Октябрь" несостоятельным (банкротом) и введении конкурсного производства на полгода из-за долгов на 600 миллионов рублей. Ранее представитель комбината говорил РИА Новости, что задолженность погашена перед налоговой инспекцией и главным кредитором — Златоустовским электрометаллургический заводом, который выкупил права-требования у других кредиторов.

Однако на заседании суда о банкротстве специалист УФНС по Волгоградской области представил документы об имеющейся текущей задолженности на сумму 130 миллионов рублей по налоговым и страховым выплатам. По данным ФНС, кроме того, у комбината обнаружен непокрытый убыток в 2 миллиарда рублей по итогам 2017 года, заёмные средства в 3 миллиарда рублей, общие обязательства предприятия составили более 8 миллиардов рублей.

В пятницу арбитраж определил конкурсным управляющим Сергея Харченко. После вынесения решения суда о банкротстве предприятие приостановило производство на три дня, 13 ноября оно возобновилось.

Губернатор Андрей Бочаров заявил во время встречи с коллективом комбината о его поддержке, региональные власти готовы оплатить часть долгов перед поставщиками, по зарплате, а также обеспечить заказами предприятие.

"Красный Октябрь" — один из крупнейших в РФ производителей металлопроката специальных марок для автомобильной и авиационной промышленности. На предприятии работает около 3,5 тысячи человек.