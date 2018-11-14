В КПРФ прокомментировали идею заменить тело Ленина в Мавзолее копией

МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Идеи похоронить вождя революции Владимира Ленина и заменить его тело на точную восковую или резино-полимерную копию являются "бредовые" и "провокационные", автору подобной инициативы должно стать стыдно, считает руководство КПРФ.
"Абсолютная бессовестная, бредовая идея. Если у депутата Петрова остались остатки совести и здравого осмысленного взгляда на историю, то ему обязательно станет стыдно за эту псевдоинициативу", — сказал РИА Новости зампред ЦК партии Дмитрий Новиков, комментируя предложение политика.
Глава пресс-службы компартии, депутат ГД Александр Ющенко назвал подобные инициативы "провокацией".
Депутат подчеркнул, что Ленин – величайший из политических деятелей всех времен и народов, и "не господину депутату из Санкт-Петербурга заявлять такие провокационные действия". "У него достаточно обязанностей и прав перед своими избирателями. Думаю, что такими заявлениями он их не просто нивелирует, он оскорбляет их", — заключил он. —0-