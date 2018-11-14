Путин наградил прокурора Дагестана орденом Мужества

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил прокурора Дагестана Дениса Попова орденом Мужества, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга в условиях, сопряженных с риском для жизни, наградить "Орденом мужества" Попова Дениса Геннадьевича — прокурора республики Дагестан", — говорится в документе.

Кроме того, орденом Александра Невского за заслуги в укреплении российской государственности, развитии парламентаризма и активную законотворческую деятельность награжден сенатор от Камчатского края Борис Невзоров.