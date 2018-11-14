МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко, решивший в течение месяца питаться на три с половиной тысячи рублей, рассказал о выводах, достигнутых после трех недель "министерской диеты". Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва".

Прежде всего, подчеркнул Бондаренко, размер потребительской корзины и прожиточного минимума необходимо значительно увеличить. Он пообещал обратиться с соответствующим предложением в Госдуму и правительство.

Так, считает Бондаренко, размер потребительской корзины не должен быть меньше 10 тысяч, а прожиточного минимума — не менее 20 тысяч, причем в Москве эти цифры должны быть выше.

Также он призвал депутатов и министров попробовать как он хотя бы месяц питаться на 3,5 тысячи рублей. Бондаренко считает, что те, кто принимает важные для россиян решения, "должны на себе почувствовать их последствия".

Минус пять килограммов

Николай Бондаренко ранее рассказал РИА Новости, что за две недели "министерской диеты" похудел на четыре-пять килограммов.

Он добавил, что на третью неделю закупил в Саратове продукты и с ними отправился в командировку. При этом ему удалось уложиться в недельный бюджет в 875 рублей.

Как считает врач-диетолог клиники института питания РАМН, кандидат медицинских наук Елена Чедия, после окончания эксперимента Бондаренко наберет больше веса, чем потеряет за месяц.

Ранее сообщалось, что в рационе депутата содержатся в основном овощи — картофель, морковь, лук, а также яйца.

Она пояснила, что в рационе обязательно должны быть белки, жиры и углеводы. А у саратовского депутата только углеводы.

По собственной инициативе

Сесть на "министерскую диету" Николай Бондаренко решился после спора с экс-министром занятости, труда и миграции Саратовской области Натальей Соколовой. Женщина уверяла, что тратя на продукты три с лишним тысячи рублей в месяц, можно обеспечить себе полноценный рацион, "удовлетворяющий минимальные физиологические потребности человека".

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев после слов Соколовой о величине прожиточного минимума уволил ее с формулировкой "по собственной инициативе".

Позже в пресс-службе губернатора области РИА Новости сообщили, что после отставки Соколовой ее обязанности будет исполнять первый замминистра Наталья Жуковская. Но источник в правительстве области уточнил РИА Новости, что исполнение обязанностей министра может быть возложено на замминистра Наталию Кривицкую.

Из опубликованной на сайте областного правительства декларации следует, что в 2016 году Соколова заработала 1,75 миллиона рублей. Она также имеет жилой дом площадью более 170 квадратных метров с приусадебным участком в 338 квадратов и квартиру площадью около 32 квадратных метров.

За 2017 год доход экс-министра увеличился почти на треть — до 2,3 миллиона рублей.