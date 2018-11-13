Минкомсвязи предложило отменить лицензирование производства CD и DVD

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Минкомсвязи предлагает отменить лицензирование деятельности по изготовлению аудиовизуальных произведений, программ для ЭВМ, баз данных и фонограмм на любых видах материальных носителей, поскольку сейчас главным распространителем контрафакта стал интернет, сообщается на сайте правительства РФ.

Проект федерального закона "О внесении изменений в федеральный закон "О лицензировании отдельных видов деятельности" внесён Минкомсвязью России.

"В своё время лицензирование деятельности по изготовлению экземпляров произведений и программ на компакт-дисках и DVD–дисках вводилось для борьбы с контрафактом, но на сегодняшний день оно свою задачу выполнило. Основным каналом распространения аудиовизуальных произведений, фонограмм, программ для ЭВМ, в том числе и "пиратских", стал интернет. Лицензирование такого вида деятельности больше не является эффективным механизмом борьбы с распространением контрафактной продукции", — говорится в сообщении.

Цель законопроекта – актуализировать правовое регулирование с учётом складывающихся общественных отношений в этой сфере.

"Законопроектом предлагается отменить лицензирование деятельности по изготовлению экземпляров аудиовизуальных произведений, программ для ЭВМ, баз данных и фонограмм на любых видах носителей. Отмена лицензирования этого вида деятельности не противоречит международным обязательствам Российской Федерации. Отмена лицензирования не повлечёт негативных последствий для правообладателей…Законопроект будет рассмотрен на заседании правительства", — поясняется в сообщении.

На сайте правительства уточняется, что пик продаж аудиовизуальной продукции на DVD и компакт-дисках приходился на 2005–2008 годы. К 2010 году объём продаж по сравнению с 2005 годом сократился на 52%, а в 2014–2017 годах – ещё в полтора раза. В настоящее время музыкальных произведений на дисках продаётся в шесть раз меньше, чем через интернет (500 млн рублей против 3 млрд рублей). Продажи кинопродукции на дисках составляют 400 млн рублей, онлайн-видео – 5 млрд рублей. Кроме того, за последние пять лет в шесть раз сократилось количество релизов фильмов на DVD. В сегменте Blu-ray за последние три года объём продаж сократился в четыре раза.

По данным Роскомнадзора (лицензирующий орган), с 1 января 2018 года по настоящее время выданы только две новые лицензии на этот вид деятельности, а всего в реестре числится 82 действующие лицензии. Большинство лицензий выданы субъектам малого предпринимательства или организациям, для которых такой вид деятельности не является основным.