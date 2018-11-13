Минкомсвязи предложило отменить лицензирование производства CD и DVD

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Минкомсвязи предлагает отменить лицензирование деятельности по изготовлению аудиовизуальных произведений, программ для ЭВМ, баз данных и фонограмм на любых видах материальных носителей, поскольку сейчас главным распространителем контрафакта стал интернет, сообщается на сайте правительства РФ.
"В своё время лицензирование деятельности по изготовлению экземпляров произведений и программ на компакт-дисках и DVD–дисках вводилось для борьбы с контрафактом, но на сегодняшний день оно свою задачу выполнило. Основным каналом распространения аудиовизуальных произведений, фонограмм, программ для ЭВМ, в том числе и "пиратских", стал интернет. Лицензирование такого вида деятельности больше не является эффективным механизмом борьбы с распространением контрафактной продукции", — говорится в сообщении.
Цель законопроекта – актуализировать правовое регулирование с учётом складывающихся общественных отношений в этой сфере.
По данным Роскомнадзора (лицензирующий орган), с 1 января 2018 года по настоящее время выданы только две новые лицензии на этот вид деятельности, а всего в реестре числится 82 действующие лицензии. Большинство лицензий выданы субъектам малого предпринимательства или организациям, для которых такой вид деятельности не является основным.