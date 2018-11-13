С Навального сняли ограничения на выезд за границу

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Все ограничения с Алексея Навального сняты после оплаты им задолженности по делу "Кировлеса", сообщили РИА Новости в Федеральной службе судебных приставов России.

В ведомстве отметили, что Навальным "оперативно и в полном объеме оплачена задолженность".

"Все наложенные ограничения и запреты по исполнительному производству отменены. В настоящее время с учетом добросовестного отношения должника к исполнению своих обязательств оснований для ограничения в праве выезда за пределы Российской Федерации в рамках указанного исполнительного производства не имеется", — сообщили в ФССП.

Ранее Навальный в аккаунте в Twitter рассказал, что не смог вылететь в Страсбург, где в Большой палате Европейского суда по правам человека будет оглашено решение по одной из его жалоб. Позднее он сообщил, что долг "уже оплачен".

Точный размер долга — 2 миллиона 164 тысячи 618 рублей 63 копейки. Эту сумму с Навального и других фигурантов взыскал Никулинский суд Москвы, решение впоследствии утвердил Московский городской суд. При этом "Кировлес" требовал взыскать с них полную сумму ущерба в 16 миллионов рублей, но суд удовлетворил иск только частично. Сумма подлежит взысканию солидарно, без уточнения, сколько именно какой осужденный должен уплатить, поэтому в базе ФССП за Навальным числился долг на все 2,1 миллиона рублей.

Дело "Кировлеса" рассматривалось дважды: в ходе первого процесса Навальный, работавший на момент преступления советником губернатора на общественных началах, получил пятилетний условный срок. Затем приговор был отменен Верховным судом РФ после постановления Страсбургского суда, который нашел нарушения прав подсудимых при разбирательстве, но не обнаружил политической мотивации.

По итогам повторного процесса Навальный вновь получил пять лет условно. Согласно приговору, Навальный с другими фигурантами организовали заключение договора поставки лесопродукции с "Кировлесом" на заведомо невыгодных для последнего условиях, после чего растратили лесоматериалы на 16,1 миллиона рублей.