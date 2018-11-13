С Навального сняли ограничения на выезд за границу

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Все ограничения с Алексея Навального сняты после оплаты им задолженности по делу "Кировлеса", сообщили РИА Новости в Федеральной службе судебных приставов России.
"Все наложенные ограничения и запреты по исполнительному производству отменены. В настоящее время с учетом добросовестного отношения должника к исполнению своих обязательств оснований для ограничения в праве выезда за пределы Российской Федерации в рамках указанного исполнительного производства не имеется", — сообщили в ФССП.
Ранее Навальный в аккаунте в Twitter рассказал, что не смог вылететь в Страсбург, где в Большой палате Европейского суда по правам человека будет оглашено решение по одной из его жалоб. Позднее он сообщил, что долг "уже оплачен".
По итогам повторного процесса Навальный вновь получил пять лет условно. Согласно приговору, Навальный с другими фигурантами организовали заключение договора поставки лесопродукции с "Кировлесом" на заведомо невыгодных для последнего условиях, после чего растратили лесоматериалы на 16,1 миллиона рублей.