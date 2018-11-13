Адвокат избитого в Ярославле заключенного получила госзащиту

ЯРОСЛАВЛЬ, 13 ноя — РИА Новости. Адвокат фонда "Общественный вердикт" Ирина Бирюкова, которая после публикации видео об избиении заключенного в ярославской колонии получала угрозы и на некоторое время была вынуждена покинуть Россию, получила госзащиту, сообщил фонд на своей странице в Facebook.
Бирюкова, передавшая СМИ видеозапись и выступившая адвокатом Макарова, заявляла об угрозах в свой адрес и временно покинула страну. Следственный комитет начал проверять информацию об угрозах в ее адрес.
"Ирина Бирюкова … только что получила информацию от руководителя следственной группы ГСУСК России по Ярославской области о том, что принято решение о применении к Бирюковой мер государственной защиты. Госзащиту также получила дочь адвоката", — информирует фонд.
Отмечается, что ранее меры госзащиты были применены к вышедшему на свободу Евгению Макарову.