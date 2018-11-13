Адвокат избитого в Ярославле заключенного получила госзащиту

ЯРОСЛАВЛЬ, 13 ноя — РИА Новости. Адвокат фонда "Общественный вердикт" Ирина Бирюкова, которая после публикации видео об избиении заключенного в ярославской колонии получала угрозы и на некоторое время была вынуждена покинуть Россию, получила госзащиту, сообщил фонд на своей странице в Facebook.

В июле "Новая газета" опубликовала представленное фондом "Общественный вердикт" видео с избиением осужденного Евгения Макарова. По ее информации, инцидент произошел в июне 2017 года в исправительной колонии №1 в Ярославле. ФСИН позднее подтвердила время и место событий, зафиксированных на видео. Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, все участники сцены установлены. После скандала ФСИН организовала по стране специальные комиссии для проверки всех случаев применения насилия в колониях. По данным фонда, "героями" видео стали 18 сотрудников колонии, 15 из них заключены под стражу.

Бирюкова, передавшая СМИ видеозапись и выступившая адвокатом Макарова, заявляла об угрозах в свой адрес и временно покинула страну. Следственный комитет начал проверять информацию об угрозах в ее адрес.

В сообщении фонда отмечается, что Бирюкова сейчас находится в Ярославле на судебном заседании.

"Ирина Бирюкова … только что получила информацию от руководителя следственной группы ГСУСК России по Ярославской области о том, что принято решение о применении к Бирюковой мер государственной защиты. Госзащиту также получила дочь адвоката", — информирует фонд.

Отмечается, что ранее меры госзащиты были применены к вышедшему на свободу Евгению Макарову.