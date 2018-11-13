Уникальная выставка "Россия и Библия" пройдет в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. 14 ноября Благотворительный фонд поддержки христианской культуры, науки и образования совместно с неправительственной организацией Мanuscript Research Group (США) представит в Санкт-Петербурге уникальную выставку "Россия и Библия".

Как сообщают организаторы мероприятия, впервые в истории в одном месте будут собраны свыше 100 экспонатов: фрагменты древних рукописей, редких книг и гравюр с библейскими текстами, от свитков Мертвого моря I в. до н.э. до первопечатных экземпляров времен Реформации и рукописных текстов евангелий, изготовленных по памяти во времена богоборчества в Советском Союзе.

Частью экспозиции станет действующая точная копия печатного станка Иоганна Гутенберга. Также на выставке будут представлены порядка 20 экспонатов из российских музеев, библиотек и коллекций.

Выставка будет проходить в Arts Square Gallery до 10 декабря 2018 года при поддержке Минкультуры России и войдет в официальную программу VII Санкт-Петербургского международного культурного форума. Также экспозиция будет представлена в Москве в первой половине января 2019 года.