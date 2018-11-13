Старт кругосветки Конюхова на весельной лодке переносится на 19-21 ноября

Федор Конюхов во время подготовки к одиночному переходу на весельной лодке АКРОС вокруг света в Новой Зеландии. 9 ноября 2018

Федор Конюхов во время подготовки к одиночному переходу на весельной лодке АКРОС вокруг света в Новой Зеландии. 9 ноября 2018

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Российский путешественник Федор Конюхов отправится в первое в мире кругосветное путешествие на весельной лодке из новозеландского порта Данидин на следующей неделе 19-21 ноября, заявил РИА Новости руководитель штаба экспедиции Оскар Конюхов.

Ранее старт экспедиции был намечен на 15 ноября.

В 2018–2020 годах Конюхов намерен в три этапа совершить одиночный переход на весельной лодке "Акрос" вокруг света. За всю историю переходов на весельных лодках через океаны никому не удалось пересечь Южный океан и обогнуть мыс Горн на весельной лодке.

"Старт планируется на следующей неделе: 19-20-21 ноября", — сказал Конюхов-младший.

Как видно на странице Конюхова в сети Flickr, путешественник в настоящее время испытывает лодку в заливе Отаго у новозеландского порта Данидин.

© Фото : сайт Федора Конюхова Федор Конюхов во время подготовки к одиночному переходу на весельной лодке "АКРОС" вокруг света в Новой Зеландии © Фото : сайт Федора Конюхова Федор Конюхов во время подготовки к одиночному переходу на весельной лодке "АКРОС" вокруг света в Новой Зеландии

Ранее сообщалось, что после старта лодка возьмет курс на юго-восток, через Тихий океан к мысу Горн. Это будет самый протяженный этап кругосветного маршрута. Средняя продолжительность каждого этапа составит 120 дней, а общая протяженность кругосветного путешествия 27 тысяч километров.

Маршрут разбит на три этапа: в ноябре 2018 года старт из Новой Зеландии до мыса Горн (Чили); в декабре 2019 года продолжение от мыса Горн до Австралии, мыс Люин; в декабре 2020 года — переход из Австралии в Новую Зеландию.

© Фото : сайт Федора Конюхова Лодка "АКРОС", на которой Федор Конюхов планирует совершить одиночный переход вокруг света © Фото : сайт Федора Конюхова Лодка "АКРОС", на которой Федор Конюхов планирует совершить одиночный переход вокруг света

Лодка Конюхова была построена в Англии. Размер лодки — 9 метров. Носовая часть разделена на два водонепроницаемых отсека, там будут храниться продукты на 300 дней и оборудование. В корме находится навигационная рубка, камбуз, далее отдельный отсек для отдыха. На борту три независимых системы выработки энергии: гибкие солнечные батареи, два ветрогенератора, энергоустановка на топливных элементах.

В 2002 году Конюхов первым в России пересек в одиночку Атлантический океан на гребной лодке УралАЗ, установив мировой рекорд в 46 суток 4 часа. В 2013–2014 году совершил тихоокеанский переход на весельной лодке по маршруту Чили — Австралия с мировым рекордом в 159 суток 14 часов 45 минут.