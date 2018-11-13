Голикова рассказала о возможном выделении РАН дополнительных средств

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Российская академия наук может получить в 2019 году дополнительно 829 миллионов рублей на новые полномочия, а также дополнительно 220 миллионов рублей на информационное обеспечение, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на Общем собрании РАН.

"Буквально вчера в преддверии сегодняшнего заседания от Александра Михайловича (Сергеева, президента РАН — ред.) поступило два письма. Первое письмо находится в работе, оно связано с финансовым обеспечением полномочий, которые мы уже озвучили — это и международная деятельность и новые полномочия, которые связаны с прогнозированием научно-технического и социально-экономического развития Российской Федерации и ряд других направлений. В этой связи Российской академией наук заявлены дополнительно 829 миллионов рублей и ещё дополнительно 220 миллионов рублей на информационное обеспечение", — сказала Голикова.

"Хочу сказать, что эти материалы сейчас приняты в работу, у нас есть принципиальная договоренность с министерством финансов РФ относительно того, что после дополнительной проработки эти предложения в уже отработанном виде войдут в поправки к бюджету 2019 года", — добавила вице-премьер.

Она отметила, что для того, чтобы успеть, РАН должна провести согласование подходов к международной деятельности совместно с МИД РФ. Также информационные системы, которые планируется создавать, должны пройти экспертизу министерства цифрового развития.

Голикова напомнила, что в июле 2018 года в Федеральный закон о Российской академии наук были внесены важные изменения, расширяющие ее функции и полномочия. В частности, были внесены изменения в части назначения исполняющих обязанности руководителей и прекращения полномочий руководителей научных организаций, реорганизации и ликвидации научных организаций, внесения изменений в их уставы.

Расширены цели деятельности академии, к ним отнесено прогнозирование основных направлений научного, научно-технического и социально-экономического развития России, а также научно-методическое руководство научной и научно-технической деятельностью научных организаций и образовательных организаций высшего образования.

В состав задач, решаемых академией, включены задачи проведения фундаментальных и поисковых научных исследований, в том числе в сфере оборонно-промышленного комплекса в интересах обороны страны и безопасности государства, организации работы фундаментальных научных исследований в России на долгосрочный период.

В соответствии с уставом Российской академии наук даны полномочия по осуществлению экспертизы научно-технологических программ, проектов, мониторингу и оценке результатов деятельности государственных научных организаций, а также научно-технических результатов, созданных за счет средств федерального бюджета.