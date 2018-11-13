В Минкомсвязи оценили готовность россиян к переходу на цифровое ТВ

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Готовность россиян к переходу на цифровое телевидение крайне высока по сравнению с мировым опытом, заявил заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин в ходе Национального рекламного форума.

"Мы четко понимаем, что у нас уровень готовности жителей к переходу на цифру крайне высок, потому что в большинстве стран мира решение о переходе на цифровое телевидение принималось в условиях, когда примерно только 60%-70% граждан уже были пользователями цифрового телевидения. Все остальные в последний буквально месяц, причём до 20% — последние две недели, принимали решение о приобретении необходимых цифровых приемников или приставок. В этом отношении готовность РФ к переходу на цифровое телевидение крайне высока", — сказал Волин во вторник.

Он отметил, что в РФ свыше 70 миллионов телевизоров, которые принимают цифру, а уровень официально проданных и заведённых приставок (помимо "серых") достиг 18 миллионов.

"Поэтому, когда было проведено недавно "Медиаскопом" две волны исследования, достаточно большие, хотел бы сказать, что "Медиаскоп" охватил… панель в 25 тысяч человек, ничего подобного в индустрии не было никогда. Нам эта панель показала, что у нас свыше 80% населения, больше 85% даже, уверенно принимают цифру. У нас примерно — в каждом регионе по-разному — от 2% до 4% уверенно принимают канал, и у нас есть так называемая серая зона, от 8% до 10% — это те люди, которые точно не могут поделиться, что у них есть", — рассказал Волин.

Россия с января 2019 года полностью перейдет от аналогового к цифровому телевещанию, сеть будет включать в себя два мультиплекса — пакета телеканалов — по 10 каналов, а также три радиоканала и будет доступна более 98% населения. Аналоговое ТВ планируется отключить после новогодних каникул, в середине января.

С запуском сети цифрового вещания граждане РФ должны бесплатно получить набор телеканалов высокого качества, сопоставимый с тем, что раньше предлагалось только в платных пакетах. В первый мультиплекс входят "Первый канал", "Россия 1", "Матч ТВ", НТВ, "Петербург — 5 канал", "Культура", "Россия 24", "Карусель", ОТР, "ТВ Центр". Во второй — "Рен ТВ", "Спас", СТС, "Домашний", "Пятница", "Звезда", "ТВ3", "Мир", ТНТ, "Муз-ТВ".