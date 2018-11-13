Голикова поручила проработать вопрос создания центра истории РАН

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что дала министерству науки и высшего образования, а также Минфину поручение проработать вопрос создания в Санкт-Петербурге центра истории Российской академии наук.

Выступая во вторник на общем собрании РАН, Голикова рассказала, что в кабинет министров поступило предложение академических ученых о создании в Санкт-Петербурге центра, посвященного истории Академии наук.

"Буквально вчера мною дано поручение министерству науки и высшего образования и министерству финансов, чтобы этот вопрос был проработан", — сказала Голикова.

В 2024 году РАН будет отмечать 300-летие. Как сообщила Голикова, на ближайшем заседании правительства будет утвержден оргкомитет по подготовке к празднованию юбилея.