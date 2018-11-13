ЛДПР поддержит поправку о передаче в бюджет невостребованных вкладов

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Фракция ЛДПР поддержит идею передавать в бюджет из банков невостребованные вклады, заявил во вторник журналистам лидер партии Владимир Жириновский.

Ранее председатель комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил РИА Новости, что законодатели изучают предложения передавать в бюджет из банков невостребованные вклады, причем объем "зависших" средств на счетах "спящих" клиентов оценивается в миллиарды рублей.

"Мы это поддержим, потому что вклады мертвые стоят. Нормальный человек будет пользоваться деньгами", — сказал Жириновский.

Он напомнил, что ранее ЛДПР предлагала выставлять на торги невостребованные объекты недвижимости, а деньги с продажи размещать на депозитных счетах под проценты. В случае же появления собственника — возвращать средства, полученные от продажи.

"Если его собственник не появится — продавать. Деньги, полученные нотариусу по месту нахождения объекта на депозит под проценты. Объявиться собственник через 10 лет, через 20 — пожалуйста, вот ваши деньги с набежавшими процентами", — пояснил политик.