ЛДПР поддержит поправку о передаче в бюджет невостребованных вкладов

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Фракция ЛДПР поддержит идею передавать в бюджет из банков невостребованные вклады, заявил во вторник журналистам лидер партии Владимир Жириновский.
"Мы это поддержим, потому что вклады мертвые стоят. Нормальный человек будет пользоваться деньгами", — сказал Жириновский.
Он напомнил, что ранее ЛДПР предлагала выставлять на торги невостребованные объекты недвижимости, а деньги с продажи размещать на депозитных счетах под проценты. В случае же появления собственника — возвращать средства, полученные от продажи.
"Если его собственник не появится — продавать. Деньги, полученные нотариусу по месту нахождения объекта на депозит под проценты. Объявиться собственник через 10 лет, через 20 — пожалуйста, вот ваши деньги с набежавшими процентами", — пояснил политик.