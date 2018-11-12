Адвокат заявил, что Цеповяз жалуется на проблемы с желудком

БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 ноя — РИА Новости. Адвокат Вячеслава Цеповяза, отбывающего наказание по делу о массовом убийстве в станице Кущевская в колонии строгого режима села Среднебелая Амурской области, Роман Боков рассказал РИА Новости, что его подзащитный жалуется на проблемы с желудком.

Ранее ряд СМИ опубликовали фотографии, на которых осужденный Цеповяз позирует в тюремной робе с мобильным телефоном в руках, а на столе у него еда не из тюремного меню, например, крабы, шашлык и красная икра. После этого в колонию с проверкой выехала прокуратура Амурской области.

Официальный представитель СК России Светлана Петренко сообщила, что следователи завели уголовное дело о превышении полномочий в отношении сотрудников колонии. В УФСИН по Амурской области РИА Новости сообщили, что Цеповяз помещен в ШИЗО за нарушение распорядка дня, позднее Боков рассказал агентству, что его подзащитного поместили в ШИЗО после того, как он не явился на завтрак, и перевели в обычную камеру в воскресенье.

"Перевели из ШИЗО. На состояние здоровья он жалуется. Он жалуется на проблемы с желудком, обращался к врачу, его смотрел врач", — сказал Боков.

Ранее Боков сообщал агентству, что его подзащитный находится в "подавленном моральном состоянии".

Главаря Кущевской ОПГ Сергея Цапка и членов его банды осудили за убийство 12 человек в станице Кущевская осенью 2010 года. Это преступление считается одним из самых громких в современной истории России. Сам Цапок был осужден пожизненно, но скончался от болезни в ночь на 7 июля 2014 года в СИЗО, где ожидал рассмотрения жалобы на приговор.