Главнокомандующий ВМФ написал географический диктант в Санкт-Петербурге

Главнокомандующий ВМФ России Адмирал Владимир Королёв принял участие в Географическом диктанте на площадке Военного Учебно-Научного Центра ВМФ в Санкт-Петербурге. 11 ноября 2018

Главнокомандующий ВМФ России Адмирал Владимир Королёв принял участие в Географическом диктанте на площадке Военного Учебно-Научного Центра ВМФ в Санкт-Петербурге. 11 ноября 2018

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Главнокомандующий военно-морского флота России адмирал Владимир Королев написал географический диктант на площадке академии в Санкт-Петербурге, сообщил представитель департамента информации и массовых коммуникаций министерства обороны РФ по ВМФ капитан первого ранга Игорь Дыгало.

"Главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королёв принял участие в географическом диктанте на площадке военного учебно-научного центра ВМФ в Санкт-Петербурге, где диктант написали около 300 слушателей и преподавателей военно-морской академии имени Николая Кузнецова", — говорится в сообщении.

Перед началом географического диктанта Королев отметил знаковое совпадение диктанта с завершением первого в новейшей истории военно-морского флота РФ кругосветного учебного похода корабля "Перекоп", спланированного и организованного главным командованием ВМФ. "Шестьсот курсантов, нахимовцев и юнармейцев — участников этого беспрецедентного похода, находятся среди участников написания географического диктанта", — рассказал Королев.

Кроме того, Королев отметил главные особенности похода учебного корабля "Перекоп". "Впервые в новейшей истории учебный корабль с курсантами на борту совершил поход вокруг Евразии. Впервые, со времен Николая Миклухо-Маклая, российские военные моряки совершили заход в Папуа-Новая Гвинея. Впервые маршрут учебного корабля ВМФ России проходил по Северному Морскому Пути, что позволило курсантам еще в училищах приобрести реальный опыт плавания в арктических широтах", — отметил он.

© Фото : пресс-служба ВМФ РФ Географический диктант на площадке Военного Учебно-Научного Центра ВМФ в Санкт-Петербурге, где диктант написали около 300 слушателей и преподавателей Военно-Морской Академии им. Н.Г. Кузнецова. 11 ноября 2018 © Фото : пресс-служба ВМФ РФ Географический диктант на площадке Военного Учебно-Научного Центра ВМФ в Санкт-Петербурге, где диктант написали около 300 слушателей и преподавателей Военно-Морской Академии им. Н.Г. Кузнецова. 11 ноября 2018

Королев добавил, что в географическом диктанте на 36 площадках участвуют более 4200 военнослужащих частей и структурных подразделений, подчиненных главному командованию ВМФ. "Десять из 36 площадок находятся непосредственно на территории воинских частей и учебных заведений. И это цифры без учета многочисленных площадок и численности военных моряков флотов", — уточнил он.

"География – это часть жизни и внутренней сути военного моряка. Традиционно, международная просветительская акция "Географический диктант" вызывает огромный интерес у всех категорий личного состава, от матроса до адмирала", — подчеркнул Королев.

Географический диктант проводится с 2015 года по инициативе президента России Владимира Путина, являющегося председателем попечительского совета Русского географического общества. Проверочные задания разрабатываются на основе образовательных программ по географии основного общего и среднего общего образования.