Военные Черноморского флота написали Всероссийский географический диктант

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Около 2,5 тысячи военнослужащих Черноморского флота написали Всероссийский географический диктант, сообщил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитан второго ранга Алексей Рулев.

"Порядка 2500 моряков, среди которых офицеры управлений, экипажи подводных лодок, надводных кораблей, личный состав армейского корпуса, а также курсанты Черноморского Высшего военно-морского училища им. П.С.Нахимова и воспитанники филиала Нахимовского военно-морского училища (СПКУ) на специально созданных площадках на кораблях и в воинских частях флота в онлайн режиме ответили на вопросы диктанта, выполнив ряд тестовых заданий", — говорится в сообщении.

Как сообщается, диктант состоял из трех блоков, которые включали в себя вопросы на знание географических понятий и терминов, проверку умений работать с картой, а также на определение географических объектов по записям дневников путешественников и отрывкам из художественной литературы.

Как отметили ранее в Русском географическом обществе, площадки акции зарегистрированы на пяти материках. Диктант будут писать в более чем 80 странах, в том числе Германии, Франции, Италии, США, Бразилии, Австралии, ЮАР.

Географический диктант проводится с 2015 года по инициативе президента России Владимира Путина, являющегося председателем попечительского совета Русского географического общества. Проверочные задания разрабатываются на основе образовательных программ по географии основного общего и среднего общего образования.