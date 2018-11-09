Переход регионов на цифровое ТВ будет поэтапным, заявил глава Минкомсвязи

ТВЕРЬ, 9 ноя — РИА Новости. Переход российских регионов на цифровое телевидение будет поэтапным, решение о сроках перехода каждого субъекта РФ будет принято на заседании правительства в ближайший четверг, рассказал журналистам глава Минкомсвязи Константин Носков.

"Хочу вам сказать, что переход будет поэтапный, мы будем точно ориентироваться на готовность регионов по переходу на цифровое телевидение. При этом, безусловно, будет уделено внимание и поддержке малообеспеченных слоев. … Мы будем прорабатывать эти вопросы. Я думаю, что подробнее я смогу ответить на все эти вопросы после заседания правительства, где будут приняты соответствующие решения", — заявил он после церемонии подключения второго мультиплекса цифрового телевещания в Тверской области.

"Какие регионы следующие — я скажу после заседания правительства, в ближайший четверг. Переход будет мягкий, по мере готовности", — добавил министр.

"У нас ещё девять лет назад 25% жителей нашей страны имели возможность смотреть только один, максимум два канала, больше 40% имели возможность смотреть только четыре канала. Все помните эти мерцающие картинки, снег, что мы называли в виде помех, это было ещё совсем недавно. Что мы имеем сегодня, все мы видим на экранах", — указал он.

Министр добавил, что телевидение — это всего лишь элемент большой цифровой экономики. Перейти на него россиянам будет просто, считает он: "Это не какое-то дорогое оборудование. Поэтому масштабных таких проблем мы не ожидаем, я думаю, что как раз сейчас на примере Тверской области мы посмотрим, насколько большой масштаб проблем", — добавил он.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя сообщил РИА Новости, что для обеспечения 100% охвата населения Верхневолжья новым стандартом вещания в регионе построена сеть из 39 эфирных цифровых телестанций.

"Переход на цифровое ТВ позволит в высоком качестве смотреть телеканалы первого и второго мультиплексов. В настоящее время на территории региона проходит информационная кампания, в ходе которой жителям разъясняют их действия при переходе на цифровое вещание и рассказывают о мерах социальной поддержки. Эта работа ведётся через СМИ, ТСЖ, управляющие компании, МФЦ, отделения Почты России и другие организации. Помощь в настройке и подключении к цифровому телевидению людям старшего поколения во всех районах области оказывают более 900 специально подготовленных волонтёров", — сказал Руденя.

Россия с января 2019 года полностью перейдет от аналогового к цифровому телевещанию, сеть будет включать в себя два мультиплекса (пакета телеканалов) по 10 каналов, а также три радиоканала и будет доступна более 98% населения. Аналоговое ТВ планируется отключить после новогодних каникул. Тверская область в пятницу, 9 ноября, первой в России полностью перешла на цифровое телевизионное вещание.

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