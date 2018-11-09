В Ивановской области создадут площадку для дистанционного обучения учителей

ИВАНОВО, 9 ноя — РИА Новости. Стажировочную площадку для дистанционного обучения педагогов и региональный межшкольный информационно-библиотечный центр создадут в Ивановской области в 2019 году, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.

"На эти цели регион, победитель конкурсного отбора министерства просвещения России, получит субсидию из федерального бюджета в размере почти семи миллионов рублей. Это позволит подготовить более 600 педагогов из Ивановской области и других регионов страны по вопросам обучения и технологий формирования предметных, метапредметных и личностных результатов", — уточнил собеседник агентства.

По его словам, на базе стажировочной площадки будут организованы дистанционные курсы повышения квалификации педагогов, а также представлены сетевые сообщества по учебным предметам, эффективные практики реализации федеральных государственных образовательных стандартов и адаптированные учебные программы для детей с ограниченными возможностями здоровья. Для оказания научно-методической помощи работникам образования будет создан региональный педагогический портал.

За счет выделенных средств на базе областного Института развития образования и пяти пилотных школ также планируется создать современную модель регионального межшкольного информационно-библиотечного центра. "Это единый универсальный фонд, в который войдут учебный и основной фонды учреждений образования на всех носителях информации, фонды учебных кабинетов, методические материалы педагогов, исследовательские и проектные работы обучающихся", — уточнили в пресс-службе.

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