В Петербурге хотят запретить "взрослую" рекламу в детских передачах

Вход в здание городского законодательного собрания в Санкт-Петербурге. Архивное фото

Вход в здание городского законодательного собрания в Санкт-Петербурге. Архивное фото

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноя – РИА Новости. Члены комитета по законодательству петербургского парламента решили внести на рассмотрение коллег проект изменения федерального законодательства, подразумевающий запрет рекламы лекарств, медицинских изделий и услуг, методов народной медицины в детских ТВ-передачах, сообщает пресс-служба Законодательного собрания Петербурга.

"Документом предлагается депутатам Государственной думы РФ внести в федеральное законодательство изменения, предусматривающие запрет на размещение рекламы лекарственных средств, медицинских изделий и услуг, а также методов народной медицины в телевизионных передачах, предназначенных для детей", — сказано в сообщении.

Проект будет рассмотрен депутатами города на заседании Законодательного собрания Петербурга.