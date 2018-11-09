Около 9,5 тыс ульяновских пенсионеров прошли курс финансовой грамотности

УЛЬЯНОВСК, 9 ноя — РИА Новости. С начала года курсы финансовой грамотности прошли порядка девяти с половиной тысяч пенсионеров в Ульяновской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора.

В регионе с начала этого года по инициативе губернатора Сергея Морозова реализуется проект "Ульяновская область — территория долгожителей", в рамках которого пожилых людей обучают и финансовой грамотности. Курсы проходят на базе социальных учреждений, центров активного долголетия, клубов граждан старшего поколения, союзов пенсионеров и ветеранов в муниципальных образованиях.

"В современных условиях старшему поколению необходима поддержка со стороны государства, в том числе и в оказании помощи при обучении. Например, многие люди, сталкиваясь с оформлением банковской карты, не всегда могут оценить преимущества получения на нее пенсии, плюсов страхования своей жизни, сохранения вкладов. Для проведения лекций приглашаются специалисты финансовых организаций, страховых компаний, отделений Пенсионного фонда России по Ульяновской области и налоговой службы", — сказала РИА Новости заместитель министра здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области Ольга Касимова.

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