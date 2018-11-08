ВЦИОМ выяснил, на что россияне обращают внимание при покупке продуктов

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Подавляющее большинство россиян предпочтут отечественный товар импортному при равной цене, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Как показал опрос, 61% женщин заявили, что в основном сами занимаются покупками продуктов; 34% отметили, что приобретают продукты питания наравне с другими членами семьи, а 5% женщин-респондентов заявили, что не принимают в этом процессе участия. В то же время, согласно данным ВЦИОМ, 54% опрошенных мужчин заявили, что покупают продукты питания наравне с другими членами семьи; 31% заявили, что занимаются этим самостоятельно, а 15% заявили, что покупкой продуктов занимаются другие члены семьи.

Респонденты также рассказали о том, на какую информацию с этикетки обращают внимание при покупке продуктов: срок годности (83%), состав и содержание отдельных ингредиентов (51%), производитель (37%), содержание белков/жиров/углеводов (12%), калорийность (9%), а 7% заявили, что, как правило, не читают информацию на этикетке. Говоря об указываемом производителем составе продуктов, 76% заявили, что считают скорее неполной, неточной информацию на этикетке; противоположного мнения придерживаются 16% респондентов.

Кроме того, респонденты ответили на вопрос: отечественный или импортный продукт они предпочтут приобрести при одинаковой цене. Как показал опрос, россияне предпочтут отечественные рыбу и мясо (94%), фрукты (82%), овощи (95%), макароны (85%), молоко, сыры и другие молочные продукты (91%), цветы (72%), шоколад (76%), а также лекарства (51%). В список импортных товаров, которые россияне предпочтут отечественным при равной цене, вошли: одежда (46%, отечественные — 40%), обувь (52%, отечественные — 38%), бытовая техника и электроника (73%, отечественные 18%).

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 2 ноября 2018 года. В опросе приняли участие 1600 россиян старше 18 лет, метод опроса — телефонное интервью Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.