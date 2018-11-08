Здание Министерства внутренних дел РФ на Житной улице в Москве. Архивное фото

Здание Министерства внутренних дел РФ на Житной улице в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Министерство внутренних дел РФ планирует обратиться в профильный комитет Госдумы для получения доступа к информации о диагнозах пациентов психических медучреждений, представляющих опасность для окружающих, сообщает газета "Известия".

По данным газеты, глава ведомства Владимир Колокольцев предложил "рассекречивать" для правоохранителей информацию о диагнозах пациентов психических медучреждений, если те "представляют опасность для окружающих".

"Делать это предполагается без согласия пациентов или их представителей: по действующему закону сведения составляют врачебную тайну. МВД планирует обратиться к профильному комитету Госдумы с просьбой внести нужные поправки в закон", — пишет газета.

Как отмечают "Известия", в обращении ведомства в комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, подписанном Колокольцевым, идет речь о поправках в закон "Об основах охраны здоровья граждан…", по которому сведения о диагнозе и состоянии здоровья, в том числе психического, составляют врачебную тайну.

В МВД "Известиям" напомнили, что у правоохранительных органов есть обязанность выявлять и проводить профилактику с лицами, намеревающимися совершить преступление.

"Имеются примеры совершения тяжких и особо тяжких преступлений лицами, состоящими на учете в диспансере, а информация об этом в органы не поступала, в связи с чем и профилактическая работа не проводилась", — приводит комментарий ведомства газета.