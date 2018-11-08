МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Министерство внутренних дел РФ планирует обратиться в профильный комитет Госдумы для получения доступа к информации о диагнозах пациентов психических медучреждений, представляющих опасность для окружающих, сообщает газета "Известия".
"Делать это предполагается без согласия пациентов или их представителей: по действующему закону сведения составляют врачебную тайну. МВД планирует обратиться к профильному комитету Госдумы с просьбой внести нужные поправки в закон", — пишет газета.
В МВД "Известиям" напомнили, что у правоохранительных органов есть обязанность выявлять и проводить профилактику с лицами, намеревающимися совершить преступление.
"Имеются примеры совершения тяжких и особо тяжких преступлений лицами, состоящими на учете в диспансере, а информация об этом в органы не поступала, в связи с чем и профилактическая работа не проводилась", — приводит комментарий ведомства газета.