В Петербурге не стали переименовывать станцию метро в честь Собчака

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 ноя — РИА Новости. Топонимическая комиссия отклонила предложение о переименовании строящейся станции метро на Васильевском острове в Петербурге "Горный институт" в "Площадь Анатолия Собчака", сообщил на своей странице Facebook депутат петербургского парламента Алексей Цивилев.
"Строящая станция метро на Васильевском острове сохранит название "Горный институт". Предложение о переименовании станции в "Площадь Анатолия Собчака" топонимическая комиссия отклонила", — написал Цивилев.
Также он добавил, что на Фрунзенско-Приморской линии появится станция метро "Шуваловский проспект". Проектируемая станция "Туристская" станет "Богатырской".