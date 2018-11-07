В Петербурге не стали переименовывать станцию метро в честь Собчака

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 ноя — РИА Новости. Топонимическая комиссия отклонила предложение о переименовании строящейся станции метро на Васильевском острове в Петербурге "Горный институт" в "Площадь Анатолия Собчака", сообщил на своей странице Facebook депутат петербургского парламента Алексей Цивилев.

В декабре 2013 года на заседании топонимической комиссии города было принято решение назвать новую станцию метро, строящуюся на Васильевском острове, "Горный институт". Летом 2018 года сенатор Людмила Нарусова обратилась к Георгию Полтавченко с просьбой переименовать станцию, назвав ее "Площадь Анатолия Собчака".

"Строящая станция метро на Васильевском острове сохранит название "Горный институт". Предложение о переименовании станции в "Площадь Анатолия Собчака" топонимическая комиссия отклонила", — написал Цивилев.

Также он добавил, что на Фрунзенско-Приморской линии появится станция метро "Шуваловский проспект". Проектируемая станция "Туристская" станет "Богатырской".