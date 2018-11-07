МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Вопрос об использовании гаджетов в школах должен быть строго регламентирован, считает министр просвещения России Ольга Васильева.

Министр уже не в первый раз затрагивает тему использования гаджетов школьниками. Ранее в сентябре на общероссийском родительском собрании она заявила, что смартфоны в школах ни к чему, многие образовательные учреждения уже отказываются от мобильных телефонов, и ведомство будет это поощрять. В свою очередь вице-премьер России Татьяна Голикова считает, что вопрос об ограничении использования школьниками смартфонов в школах нужно тщательно обдумать.

"Разговор о том, что кто-то собирается менять руку и ручку на клавиатуру, он абсолютно несостоятелен. На сегодняшний день практически во всех странах мира работа с гаджетами, особенно в начальной школе, строго регламентирована", — заявила Васильева во время выступления на правительственном часе в Госдуме.

"У нас есть исследование большое, которое мы продолжаем, оно идёт второй год, о влиянии гаджетов на разные возрастные категории наших школьников. Поэтому любой разговор о возможности использовании гаджетов в школьной программе должен быть строго регламентирован", — добавила она.