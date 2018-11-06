В почтовое обращение вышла марка с панорамой Крымского моста

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости. Почтовая марка с изображением панорамы Крымского моста вышла в обращение во вторник, сообщает акционерное общество "Марка".

"На почтовой марке изображена панорама Крымского моста. Дополнительно к выпуску почтовых марок изданы конверты первого дня и изготовлены штемпеля первого дня для Москвы и Керчи республики Крым", — говорится в сообщении.

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Президент России Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая, движение автотранспорта запущено 16 мая. Открытие движения поездов по железнодорожной части моста запланировано на декабрь 2019 года.

АО "Марка" обеспечивает филиалы "Почта России" государственными знаками почтовой оплаты, а также различными видами филателистической продукции – наборами марок в художественных обложках, буклетах, кляссерах.

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