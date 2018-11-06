Васильев вручил Нурмагомедову орден "За заслуги перед Республикой Дагестан"

МАХАЧКАЛА, 6 ноя — РИА Новости. Глава Дагестана Владимир Васильев вручил чемпиону UFC в легком весе, дагестанцу Хабибу Нурмагомедову высшую награду республики — орден "За заслуги перед Республикой Дагестан", сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Отец и тренер чемпиона — Абдулманап Нурмагомедов был отмечен медалью "За заслуги в области физической культуры и спорта в Республике Дагестан".

Обращаясь к Абдулманапу Нурмагомедову, глава Дагестана поблагодарил его за достойное воспитание сына.

"Отцы делают все, чтобы их сыновья обладали всеми хорошими качествами и вам это удалось. Сегодня Хабибом гордится не только Дагестан, но и вся страна. Он боролся и побеждал в очень сложных условиях, мы это видели, переживали за него и верили в объективную оценку его трудов", — сказал Васильев, слова которого приводит пресс-служба.

Встреча известного спортсмена и его отца с главой Дагестана состоялась сегодня, в правительстве республики.

Напомним, что 6 октября этого года, Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в легком весе в рамках турнира UFC 229 в США, победив ирландца Конора Макгрегора.

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