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Общество

Свердловскую чиновницу отстранили от должности после слов о молодежи

(обновлено: 13:02 06.11.2018)
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© Фото : партия "Единая Россия"Директор Департамента молодежной политики Свердловской области Ольга ГлацкихДиректор Департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких
© Фото : партия "Единая Россия"

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Руководителя департамента молодежной политики Свердловской области Ольгу Глацких отстранили от должности на время проверки, вызванной ее высказываниями на встрече с волонтерами молодежных организаций.

Директор Департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких. Архивное фото
© Фото : РГППУ
Стал известен доход свердловской чиновницы, высказавшейся о молодежи

Там Глацких заявила, что "государство ничего не должно детям" и упрекнула молодежь в том, что у них складывается обратное представление. Чиновница также сказала, что о детях должны прежде всего заботиться их родители, а не власти, потому что "государство не просило" граждан никого рожать.

"Дорогие ребята, у меня к вам огромная просьба: меняйте это в своих головах, у своих друзей, знакомых, одноклассников. Вам государство ничего не должно, вы должны сделать все сами", — сказала она.

Позже Глацких извинилась за эти высказывания, а также попыталась прояснить свой посыл. По ее словам, залогом развития молодежи является семья, а государство — "лишь помощник в этом вопросе".

Чиновница также посетовала, что властям нелегко организовывать мероприятия и финансировать проекты для молодежи. Кроме того, как заявила Глацких, служащим государственного и муниципального уровня приходится делать это за "трехкопеечные зарплаты". 

Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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В ГД предложили сделать выговор свердловской чиновнице за слова о молодежи

При этом в прошлом году Ольга Глацких заработала 1,525 миллиона рублей, следует из декларации, опубликованной на сайте правительства региона. Годом ранее годовой доход госслужащей составил 4,25 миллиона рублей. На этой должности чиновница работала с 2016 года.

"Слишком юная" для своей должности

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал высказывание подопечной некорректным и пообещал детально разобраться в ситуации. По его словам, необходимо понять, "имела ли место ошибка, оговорка", или же чиновница выразила личную продуманную позицию.

Куйвашев также заявил, что поддержка семьи, детей и молодежи входит в приоритеты работы краевого правительства.

"Государство имеет обязательства перед своими гражданами и будет их выполнять", — сказал глава региона.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Пушков. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Пушков прокомментировал слова свердловской чиновницы о молодежи
В свердловском отделении "Единой России" тоже планируют разобраться в ситуации с учетом контекста высказывания чиновницы.

"Позиция партии целиком и полностью наоборот: мы всегда выступали за то, что государство должно поддерживать маленьких россиян, семьи, рождение детей. <…> C теми фразами, которые были высказаны Ольгой Глацких, мы в корне не согласны", — заявил РИА Новости пресс-секретарь регионального отделения партии Максим Бестфатер.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский посчитал Глацких "слишком юной" для работы с молодежью и пригласил чиновницу на мастер-класс в Госдуму.

"Прежде всего, зачем на министерские посты берут людей из спорта? Это совсем другая сфера. И очень молодая девушка, 29 лет. Это тоже крайность — то старые везде сидят, то слишком молодые без опыта. Нужна золотая середина — возраст 35-55 лет", — считает политик.

Биография Ольги Глацких

Глацких родилась в 1989 году в Свердловской области. Ей удалось сделать успешную спортивную карьеру в художественной гимнастике — в 2004 году она стала чемпионкой афинской Олимпиады групповых упражнениях.

После спортивный карьеры Глацких получила диплом политолога в МГУ (2011) и окончила Финансовую Академию при правительстве РФ (2012) по специальности финансовый менеджмент. Параллельно с учебой она проходила практику в управлении делами Президента РФ и министерстве спорта.

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