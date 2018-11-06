Свердловская чиновница объяснила слова о молодежи

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 ноя — РИА Новости. Руководитель департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких, заявившая, что государство "ничего не должно" подрастающему поколению, призналась, что не хотела никого обидеть. Об этом сообщил департамент информполитики губернатора региона.

Ранее на YouTube появилось видео встречи руководителя департамента молодежной политики Ольги Глацких с волонтерами в Кировграде. Она заявила , что государство подрастающему поколению "в принципе вообще ничего не должно". По ее мнению, о молодых людях должны заботиться родители, потому что государство их не просило рожать. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал высказывание чиновницы некорректным и обещал разобраться в ситуации.

"Общаясь с ребятами, я хотела донести мысль о мотивации молодежи, о том, что необходимо самостоятельно и активно развиваться и вкладывать собственную энергию и силу в самостановление, а не только рассчитывать на государство", — заявила она.

Глацких рассказала, что хотела поделиться своим примером, когда в 15 лет она стала олимпийской чемпионкой по художественной гимнастике. По ее словам, в этом заслуга ее родителей, государства и собственный упорный труд.

"Я признаю, что не сумела корректно выразить своё мнение. И жалею, что позволила так неверно истолковать свою позицию", — заключила она.

Накануне Глацких заявила телеканалу "360", что слова вырвали из контекста, а все нападки на нее — клевета. Чиновница пояснила, что суть высказывания заключалась в том, что "семья и родители являются залогом хорошего развития молодежи, и государство — лишь помощник в этом вопросе".

Ольга Глацких — олимпийская чемпионка 2004 года в групповых упражнениях в художественной гимнастике. В 2016 году она возглавила департамент молодежной политики Свердловской области.