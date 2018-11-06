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Общество

Свердловская чиновница объяснила слова о молодежи

(обновлено: 09:21 06.11.2018)
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© Фото : партия "Единая Россия"Директор Департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких. Архивное фотоДиректор Департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких. Архивное фото
© Фото : партия "Единая Россия"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 ноя — РИА Новости. Руководитель департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких, заявившая, что государство "ничего не должно" подрастающему поколению, призналась, что не хотела никого обидеть. Об этом сообщил департамент информполитики губернатора региона.

Сергей Шнуров. Архивное фото
© Фото : Cinedoc
Шнуров посвятил стих высказавшейся о молодежи свердловской чиновнице
Ранее на YouTube появилось видео встречи руководителя департамента молодежной политики Ольги Глацких с волонтерами в Кировграде. Она заявила, что государство подрастающему поколению "в принципе вообще ничего не должно". По ее мнению, о молодых людях должны заботиться родители, потому что государство их не просило рожать. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал высказывание чиновницы некорректным и обещал разобраться в ситуации.

"Общаясь с ребятами, я хотела донести мысль о мотивации молодежи, о том, что необходимо самостоятельно и активно развиваться и вкладывать собственную энергию и силу в самостановление, а не только рассчитывать на государство", — заявила она.

Директор Департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких. Архивное фото
© Фото : РГППУ
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Глацких рассказала, что хотела поделиться своим примером, когда в 15 лет она стала олимпийской чемпионкой по художественной гимнастике. По ее словам, в этом заслуга ее родителей, государства и собственный упорный труд.

"Я признаю, что не сумела корректно выразить своё мнение. И жалею, что позволила так неверно истолковать свою позицию", — заключила она.

Директор Департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких. Архивное фото
© Фото : РГППУ
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Накануне Глацких заявила телеканалу "360", что слова вырвали из контекста, а все нападки на нее — клевета. Чиновница пояснила, что суть высказывания заключалась в том, что "семья и родители являются залогом хорошего развития молодежи, и государство — лишь помощник в этом вопросе".

Ольга Глацких — олимпийская чемпионка 2004 года в групповых упражнениях в художественной гимнастике. В 2016 году она возглавила департамент молодежной политики Свердловской области.

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Комментарии
3 пользователя оставили 5 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Алексей Ансон
Ждём её заявление об увольнении . Извинения - пустое .
09:04
06.11.2018
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Тузик Дворовый
«Я поделилась своим примером, когда в 15 лет стала олимпийской чемпионкой» - и что? До смерти теперь этим гордится?
08:47
06.11.2018
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