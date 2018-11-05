Свердловская чиновница объяснила свои слова о молодежи и государстве

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Глава департамента молодежной политики Свердловской области, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Ольга Глацких заявила, что ее высказывание о том, "государство ничего не должно" детям, вырвано из контекста.

"Контекст разговора нужно смотреть и не выдергивать из контекста фразы", — приводит слова Глацких "360".

В интервью телеканалу чиновница отметила, что все нападки на нее — это клевета и подобных слов она не произносила.

По словам Глацких, пока она не смотрела вызвавшую резонанс видеозапись с круглого стола, и ей "сложно комментировать" реакцию СМИ. Чиновница рассказала "360", что отвечала на вопрос одного из участников мероприятия.

"Суть в том была, что семья и родители являются залогом хорошего развития молодежи и государство — лишь помощник в этом вопросе", — пояснила она.

Ранее на YouTube появился ролик, в котором Глацких беседует с волонтерами из Кировграда. Чиновница заявила, что в принципе государство "ничего не должно" подрастающему поколению и вообще не просило рожать детей.

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев назвал высказывание Глацких некорректным и пообещал разобраться в ситуации. По его словам, необходимо понять, "имела ли место ошибка, оговорка, или же речь идет о продуманной позиции".