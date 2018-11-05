В Совфеде прокомментировали слова свердловской чиновницы о молодежи

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Работать с молодежью, молодежными организациями должны подготовленные, компетентные люди, понимающие, что это — будущее России, заявила РИА Новости в понедельник первый замглавы комитета Совфеда по образованию и науке Лилия Гумерова.

Ранее на YouTube появилось видео встречи директора департамента молодежной политики Свердловской области Ольги Глацких с волонтерами в Кировграде. В ролике женщина заявляет, что на сегодняшний день у молодежи складывается такое мнение, что им государство все должно. Однако, по словам чиновницы, государство подрастающему поколению "в принципе вообще ничего не должно". Глава департамента считает, что о молодых людях должны заботиться их родители, а не государство, потому что они их родили, а государство их не просило рожать. Так чиновница ответила на вопрос о финансировании детских проектов в Кировграде.

"Молодежь — это будущее нашей страны, вложение в молодежные инициативы, молодежные движения дает отдачу в два-три раза. Очень важно, что на уровне субъектов РФ, в частности, в Башкирии, власть активно поддерживает молодежные организации, их инициативы", — сказала Гумерова.

Комментируя позицию свердловской чиновницы, сенатор отметила: "Стыдно и больно такое слышать".

"Безусловно, подобные места должны занимать компетентные люди, состоявшиеся в жизни, готовые делиться своим опытом с молодежью", — заключила она.