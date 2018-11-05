В Совфеде прокомментировали слова свердловской чиновницы о молодежи

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Работать с молодежью, молодежными организациями должны подготовленные, компетентные люди, понимающие, что это — будущее России, заявила РИА Новости в понедельник первый замглавы комитета Совфеда по образованию и науке Лилия Гумерова.
"Молодежь — это будущее нашей страны, вложение в молодежные инициативы, молодежные движения дает отдачу в два-три раза. Очень важно, что на уровне субъектов РФ, в частности, в Башкирии, власть активно поддерживает молодежные организации, их инициативы", — сказала Гумерова.
Комментируя позицию свердловской чиновницы, сенатор отметила: "Стыдно и больно такое слышать".
"Безусловно, подобные места должны занимать компетентные люди, состоявшиеся в жизни, готовые делиться своим опытом с молодежью", — заключила она.